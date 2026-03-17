Festival da Juventude 2026 prorroga inscrições para concursos até 20 de março

Batalha de Rima e desafio audiovisual oferecem prêmio de R$ 2,5 mil aos vencedores

A organização do Festival da Juventude 2026 prorrogou até 20 de março o prazo de inscrições para dois concursos que integram a programação do evento: a Batalha de Rima e o desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial do festival. Cada concurso vai premiar o vencedor com R$ 2,5 mil, além da apresentação da obra durante a programação.

Na Batalha de Rima, jovens de 15 a 29 anos podem participar enviando um vídeo com a performance. Ao todo, 16 inscritos serão selecionados para disputar as batalhas presenciais, que ocorrem entre os dias 26 e 28 de março, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. Participantes do interior do Estado receberão ajuda de custo para deslocamento.

Já o concurso “1 minuto de cinema inspirado na literatura” propõe a produção de microfilmes de até 60 segundos, individuais ou em equipes de até três integrantes. As obras devem dialogar com a literatura a partir da linguagem audiovisual. O vídeo vencedor também será exibido durante o festival e receberá premiação em dinheiro.

Além dos concursos, o evento reúne oficinas, debates, espetáculos, mostras de cinema, shows e encontros literários na Cidade Universitária. Entre os destaques está a participação de Ney Matogrosso, em palestra-show no Teatro Glauce Rocha conduzida por jovens do festival, e do cantor Chico Chico, que apresenta o espetáculo “Let It Burn – Deixa Arder”.

A programação inclui ainda concursos literários de conto, crônica e poesia, com publicação dos textos vencedores em livro, além de oficinas com convidados como a atriz Shirley Cruz, o cineasta Joel Pizzini e a escritora Monique Malcher.

O Festival da Juventude é realizado pelo Instituto Curumins em parceria com a UFMS e o Ministério da Cultura (MinC), por meio de emenda parlamentar. O evento também conta com apoio de órgãos estaduais e federais ligados às áreas de cultura, educação e juventude.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram