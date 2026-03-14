Inscrições para concursos do Festival da Juventude 2026 terminam neste domingo (15)

Jovens de 15 a 29 anos podem participar gratuitamente nas categorias literárias e audiovisual

Termina neste domingo (15) o prazo de inscrição para os concursos do Festival da Juventude 2026. Jovens de Mato Grosso do Sul, com idade entre 15 e 29 anos, ainda podem garantir participação nas categorias conto, crônica, poesia, batalha de rima e no desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do festival. A organização alerta que não haverá prorrogação do prazo.

Os concursos integram a programação do evento, que será realizado entre 26 e 28 de março no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A proposta é estimular a produção artística e literária entre jovens do Estado, oferecendo espaço para novos autores e criadores.

Além da seleção dos vencedores, os textos escolhidos nas categorias literárias serão publicados em livro do festival, ampliando a circulação das obras produzidas pela juventude sul-mato-grossense.

O evento é organizado pelo Instituto Curumins, em parceria com a UFMS e o Ministério da Cultura.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram