Caminhão com carga de contrabando avaliada em R$ 2,1 milhões é apreendido na MS-040

Motorista de 41 anos foi preso e disse que levaria mercadorias de Campo Grande até São Paulo

Um caminhão-baú carregado com mercadorias de contrabando e descaminho foi apreendido na última quarta-feira (11), na MS-040, em Santa Rita do Pardo, no leste de Mato Grosso do Sul. Um homem de 41 anos foi preso.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio na rodovia, na zona rural do município. Ao ser parado, o motorista afirmou que transportava “muamba”.

Durante a vistoria no veículo, agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) localizaram 105 volumes contendo cigarros, cigarros eletrônicos, peças de vestuário e essência de narguilé.

Questionado sobre a origem da carga, o condutor afirmou que pegou os produtos em Campo Grande e que os levaria até São Paulo. Segundo ele, receberia R$ 6,5 mil pelo transporte.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 2,1 milhões. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Três Lagoas.

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