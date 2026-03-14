Mulher de 27 anos é presa em Corumbá por descumprir monitoração eletrônica

Condenada a 13 anos e 5 dias por tráfico de drogas foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça

Uma mulher de 27 anos foi presa na tarde de sexta-feira (13), no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá, após descumprir as regras da monitoração eletrônica.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a prisão foi realizada por policiais penais do Gafip (Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária).

Segundo as informações divulgadas, a mulher cumpre pena por tráfico de drogas e foi condenada a 13 anos e 5 dias de reclusão. O descumprimento das condições impostas pela Justiça resultou na revogação do benefício e na nova detenção.

Após receber voz de prisão, a sentenciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

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