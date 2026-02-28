Funsat abre 10 turmas gratuitas de qualificação profissional em março em Campo Grande

Cursos serão realizados na sede da instituição e no Polo Moreninhas; vagas são limitadas
A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com matrículas abertas para dez turmas de capacitação profissional durante o mês de março, por meio da Escola Funsat. As oportunidades são destinadas ao público em geral que busca qualificação gratuita para inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
As aulas acontecerão na sede da Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, 1º andar, e também no Polo Funsat Moreninhas, ampliando o acesso à formação em diferentes regiões de Campo Grande.
Cursos na sede
Na unidade central, serão ofertadas as seguintes capacitações:
Auxiliar Administrativo
Período: 2 a 27 de março
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 80 horas
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Informática Básica (quatro turmas)
Períodos:
– 2 a 13 de março (matutino e vespertino)
– 16 a 27 de março (matutino e vespertino)
Horários: 7h às 11h ou 13h às 17h
Carga horária: 40 horas
Escolaridade: Alfabetização
Higiene na Manipulação de Alimentos (duas turmas)
Períodos:
– 3 a 5 de março
– 24 a 26 de março
Horário: 7h às 10h
Carga horária: 9 horas
Escolaridade: Alfabetização
Cursos no Polo Moreninhas
No Polo Funsat Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699, também serão ofertadas turmas:
Cuidador de Idosos
Período: 2 a 27 de março
Horário: 13h às 17h
Carga horária: 80 horas
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Higiene na Manipulação de Alimentos (duas turmas)
Períodos:
– 10 a 12 de março
– 17 a 19 de março
Horário: 7h às 10h
Carga horária: 9 horas
Escolaridade: Alfabetização
Inscrições
As inscrições devem ser feitas por mensagem via WhatsApp da Escola Funsat, pelo número (67) 3314-3089.
Segundo a fundação, as vagas são limitadas e a iniciativa busca ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer o desenvolvimento econômico e social da Capital.
