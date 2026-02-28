Funsat abre 10 turmas gratuitas de qualificação profissional em março em Campo Grande

Cursos serão realizados na sede da instituição e no Polo Moreninhas; vagas são limitadas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com matrículas abertas para dez turmas de capacitação profissional durante o mês de março, por meio da Escola Funsat. As oportunidades são destinadas ao público em geral que busca qualificação gratuita para inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

As aulas acontecerão na sede da Fundação Social do Trabalho, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, 1º andar, e também no Polo Funsat Moreninhas, ampliando o acesso à formação em diferentes regiões de Campo Grande.

Cursos na sede

Na unidade central, serão ofertadas as seguintes capacitações:

Auxiliar Administrativo

Período: 2 a 27 de março

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 80 horas

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Informática Básica (quatro turmas)

Períodos:

– 2 a 13 de março (matutino e vespertino)

– 16 a 27 de março (matutino e vespertino)

Horários: 7h às 11h ou 13h às 17h

Carga horária: 40 horas

Escolaridade: Alfabetização

Higiene na Manipulação de Alimentos (duas turmas)

Períodos:

– 3 a 5 de março

– 24 a 26 de março

Horário: 7h às 10h

Carga horária: 9 horas

Escolaridade: Alfabetização

Cursos no Polo Moreninhas

No Polo Funsat Moreninhas, localizado na Rua Anacá, 699, também serão ofertadas turmas:

Cuidador de Idosos

Período: 2 a 27 de março

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 80 horas

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Higiene na Manipulação de Alimentos (duas turmas)

Períodos:

– 10 a 12 de março

– 17 a 19 de março

Horário: 7h às 10h

Carga horária: 9 horas

Escolaridade: Alfabetização

Inscrições

As inscrições devem ser feitas por mensagem via WhatsApp da Escola Funsat, pelo número (67) 3314-3089.

Segundo a fundação, as vagas são limitadas e a iniciativa busca ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer o desenvolvimento econômico e social da Capital.

