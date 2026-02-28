Homem é esfaqueado no braço durante confronto no Jardim Sayonara

Vítima reagiu à abordagem de dois suspeitos e foi socorrida à Santa Casa

Um homem de 38 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na tarde deste sábado (28), no Bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a situação inicialmente na Santa Casa. No hospital, a vítima relatou que estava nas proximidades de seu veículo, acompanhado da namorada, quando dois homens se aproximaram armados com uma faca.

Segundo o relato, ele teria pegado um facão que estava dentro do carro para tentar se defender. Durante a tentativa de reação, acabou sendo atingido no braço direito por um golpe de faca. Após a agressão, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A vítima procurou inicialmente atendimento na UBS Vila Almeida e, em seguida, foi transferida para a Santa Casa, onde permaneceu na área verde, consciente e orientada, sob cuidados médicos.

A ocorrência foi formalizada na Depac Cepol e segue para investigação. Até o momento, os autores não foram identificados.

