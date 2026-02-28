Agência do Detran-MS de Sidrolândia passa a atender em novo endereço no Centro

Unidade retomou atendimento nesta sexta-feira após dois dias de suspensão para mudança

A agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Sidrolândia já está funcionando em novo endereço. Desde sexta-feira (27), o atendimento ao público é realizado na Rua São Paulo, nº 123, na região central do município.

Para viabilizar a transferência, o atendimento foi suspenso temporariamente nos dias 25 e 26, período em que a equipe realizou a mudança e organizou a nova estrutura. Os serviços foram retomados normalmente no dia 27.

A unidade deixou o prédio da Rua Alagoas, nº 847, e agora opera a seis quadras do antigo endereço. De acordo com o órgão, a decisão foi tomada após avaliação técnica da equipe de engenharia, que identificou necessidade de adequações estruturais no imóvel anterior.

Segundo a gerente da Agência Regional de Campo Grande, Juliana Castro, a mudança busca oferecer melhores condições tanto para os usuários quanto para os servidores. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente mais adequado, confortável e funcional, priorizando o bem-estar do cidadão e também proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores”, afirmou.

O Governo do Estado informou ainda que estão em andamento tratativas para abertura de processo licitatório com o objetivo de promover a reforma completa da antiga sede, visando futura reestruturação do espaço.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram