De operador de caixa a farmacêutico, Funsat anuncia 1.190 vagas para esta sexta-feira (20) na Capital

Maioria das oportunidades não exige experiência e inclui ação para público PCD

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (20) um total de 1.190 vagas de emprego em 128 empresas de Campo Grande. Ao todo, são 116 funções diferentes, que vão de cargos operacionais a postos técnicos e de nível superior.

Do total, 677 oportunidades são de “perfil aberto”, modalidade em que não há exigência de experiência anterior. A lista inclui 80 vagas para operador de caixa, 71 para auxiliar de padeiro, 47 para atendente de lojas e mercados, 9 para servente de pedreiro e 5 para almoxarife.

Para candidatos com qualificação ou experiência específica, são 513 vagas. Há, por exemplo, 17 postos para pedreiro, 16 para técnico de Enfermagem, 15 para oficial de manutenção, 6 para cozinheiro geral, 5 para açougueiro e 2 para farmacêutico, mecânico de automóveis e caminhões e soldador.

Confira todas as vagas:

Função Vagas Açougueiro 5 Agente de saneamento 10 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 31 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 10 Almoxarife 5 Analista de crédito (instituições financeiras) 2 Analista de negócios 1 Armazenista 2 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 15 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 47 Atendente de mesa 11 Atendente do setor de frios e laticínios 8 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4 Auxiliar administrativo 17 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 27 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de limpeza 121 Auxiliar de linha de produção 17 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 71 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 94 Auxiliar operacional de logística 50 Babá 1 Borracheiro 1 Caixa (supermercado) 1 Camareira de hotel 1 Chefe de portaria de hotel 1 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 18 Copeiro 2 Copeiro de hotel 1 Costureira em geral 14 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 6 Cuidador de idosos 3 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de manutenção industrial 1 Eletrotécnico 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 9 Empregado doméstico nos serviços gerais 3 Empregado doméstico faxineiro 1 Encarregado de supermercado 1 Engenheiro civil 8 Estoquista 21 Farmacêutico 2 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 9 Frentista 2 Garçom 12 Gerente de loja e supermercado 10 Gerente de vendas 1 Governanta de hotelaria 1 Guarda de vigilância 10 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10 Lavador de roupas 2 Lavador de veículos 1 Maître 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 6 Motorista de caminhão 14 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 7 Oficial de manutenção 15 Operador de caixa 95 Operador de empilhadeira 1 Operador de processo de produção 30 Operador de telemarketing ativo 25 Padeiro 15 Pedreiro 17 Peixeiro (comércio varejista) 3 Perfumista 5 Polidor de automóveis 1 Polidor de veículos 1 Porteiro 7 Preparador físico 2 Professor de educação física no ensino superior 1 Projetista de móveis 1 Promotor de vendas 9 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 38 Repositor de mercadorias 47 Separador de material reciclável 3 Servente de limpeza 2 Servente de pedreiro 24 Soldador 2 Técnico de carnes e derivados 12 Técnico de edificações 1 Técnico de enfermagem 16 Técnico de frutas e hortaliças 7 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor de informações comerciais 1 Vendedor interno 3 Vigia 10 Total geral 1.190

Também nesta sexta ocorre mais uma edição do Emprega CG, com entrevistas voltadas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) para a função de auxiliar administrativo, das 8h às 12h.

O atendimento ao público acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.

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