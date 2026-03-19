De operador de caixa a farmacêutico, Funsat anuncia 1.190 vagas para esta sexta-feira (20) na Capital

Maioria das oportunidades não exige experiência e inclui ação para público PCD
A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (20) um total de 1.190 vagas de emprego em 128 empresas de Campo Grande. Ao todo, são 116 funções diferentes, que vão de cargos operacionais a postos técnicos e de nível superior.
Do total, 677 oportunidades são de “perfil aberto”, modalidade em que não há exigência de experiência anterior. A lista inclui 80 vagas para operador de caixa, 71 para auxiliar de padeiro, 47 para atendente de lojas e mercados, 9 para servente de pedreiro e 5 para almoxarife.
Para candidatos com qualificação ou experiência específica, são 513 vagas. Há, por exemplo, 17 postos para pedreiro, 16 para técnico de Enfermagem, 15 para oficial de manutenção, 6 para cozinheiro geral, 5 para açougueiro e 2 para farmacêutico, mecânico de automóveis e caminhões e soldador.
Confira todas as vagas:
|Função
|Vagas
|Açougueiro
|5
|Agente de saneamento
|10
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|31
|Ajudante de eletricista
|2
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|10
|Almoxarife
|5
|Analista de crédito (instituições financeiras)
|2
|Analista de negócios
|1
|Armazenista
|2
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de lanchonete
|15
|Atendente de lojas
|1
|Atendente de lojas e mercados
|47
|Atendente de mesa
|11
|Atendente do setor de frios e laticínios
|8
|Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos)
|4
|Auxiliar administrativo
|17
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)
|1
|Auxiliar de cozinha
|27
|Auxiliar de escritório
|1
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de limpeza
|121
|Auxiliar de linha de produção
|17
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|71
|Auxiliar de pedreiro
|2
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|94
|Auxiliar operacional de logística
|50
|Babá
|1
|Borracheiro
|1
|Caixa (supermercado)
|1
|Camareira de hotel
|1
|Chefe de portaria de hotel
|1
|Churrasqueiro
|1
|Confeiteiro
|1
|Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)
|1
|Consultor de vendas
|18
|Copeiro
|2
|Copeiro de hotel
|1
|Costureira em geral
|14
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro geral
|6
|Cuidador de idosos
|3
|Desenhista de páginas da internet (web designer)
|1
|Eletricista de instalações
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|1
|Eletrotécnico
|1
|Embalador, a mão
|11
|Empacotador, a mão
|9
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|3
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Encarregado de supermercado
|1
|Engenheiro civil
|8
|Estoquista
|21
|Farmacêutico
|2
|Fiscal de caixa
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|9
|Frentista
|2
|Garçom
|12
|Gerente de loja e supermercado
|10
|Gerente de vendas
|1
|Governanta de hotelaria
|1
|Guarda de vigilância
|10
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|10
|Lavador de roupas
|2
|Lavador de veículos
|1
|Maître
|1
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de automóvel
|1
|Mecânico de manutenção de caminhão a diesel
|1
|Mecânico de suspensão
|1
|Mecânico de veículos
|2
|Montador de móveis e artefatos de madeira
|1
|Motofretista
|6
|Motorista de caminhão
|14
|Motorista de ônibus rodoviário
|5
|Motorista entregador
|7
|Oficial de manutenção
|15
|Operador de caixa
|95
|Operador de empilhadeira
|1
|Operador de processo de produção
|30
|Operador de telemarketing ativo
|25
|Padeiro
|15
|Pedreiro
|17
|Peixeiro (comércio varejista)
|3
|Perfumista
|5
|Polidor de automóveis
|1
|Polidor de veículos
|1
|Porteiro
|7
|Preparador físico
|2
|Professor de educação física no ensino superior
|1
|Projetista de móveis
|1
|Promotor de vendas
|9
|Recepcionista de hotel
|2
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|38
|Repositor de mercadorias
|47
|Separador de material reciclável
|3
|Servente de limpeza
|2
|Servente de pedreiro
|24
|Soldador
|2
|Técnico de carnes e derivados
|12
|Técnico de edificações
|1
|Técnico de enfermagem
|16
|Técnico de frutas e hortaliças
|7
|Técnico de planejamento e programação da manutenção
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Vendedor de informações comerciais
|1
|Vendedor interno
|3
|Vigia
|10
|Total geral
|1.190
Também nesta sexta ocorre mais uma edição do Emprega CG, com entrevistas voltadas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) para a função de auxiliar administrativo, das 8h às 12h.
O atendimento ao público acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.
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