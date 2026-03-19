De operador de caixa a farmacêutico, Funsat anuncia 1.190 vagas para esta sexta-feira (20) na Capital

vagas de emprego - oportunidades de emprego
Foto: Divulgação

Maioria das oportunidades não exige experiência e inclui ação para público PCD

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (20) um total de 1.190 vagas de emprego em 128 empresas de Campo Grande. Ao todo, são 116 funções diferentes, que vão de cargos operacionais a postos técnicos e de nível superior.

Do total, 677 oportunidades são de “perfil aberto”, modalidade em que não há exigência de experiência anterior. A lista inclui 80 vagas para operador de caixa, 71 para auxiliar de padeiro, 47 para atendente de lojas e mercados, 9 para servente de pedreiro e 5 para almoxarife.

Para candidatos com qualificação ou experiência específica, são 513 vagas. Há, por exemplo, 17 postos para pedreiro, 16 para técnico de Enfermagem, 15 para oficial de manutenção, 6 para cozinheiro geral, 5 para açougueiro e 2 para farmacêutico, mecânico de automóveis e caminhões e soldador.

Confira todas as vagas:

Função Vagas
Açougueiro 5
Agente de saneamento 10
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 31
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 10
Almoxarife 5
Analista de crédito (instituições financeiras) 2
Analista de negócios 1
Armazenista 2
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 15
Atendente de lojas 1
Atendente de lojas e mercados 47
Atendente de mesa 11
Atendente do setor de frios e laticínios 8
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4
Auxiliar administrativo 17
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 27
Auxiliar de escritório 1
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de limpeza 121
Auxiliar de linha de produção 17
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 71
Auxiliar de pedreiro 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 94
Auxiliar operacional de logística 50
Babá 1
Borracheiro 1
Caixa (supermercado) 1
Camareira de hotel 1
Chefe de portaria de hotel 1
Churrasqueiro 1
Confeiteiro 1
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1
Consultor de vendas 18
Copeiro 2
Copeiro de hotel 1
Costureira em geral 14
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 6
Cuidador de idosos 3
Desenhista de páginas da internet (web designer) 1
Eletricista de instalações 1
Eletricista de manutenção industrial 1
Eletrotécnico 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 9
Empregado doméstico nos serviços gerais 3
Empregado doméstico faxineiro 1
Encarregado de supermercado 1
Engenheiro civil 8
Estoquista 21
Farmacêutico 2
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 9
Frentista 2
Garçom 12
Gerente de loja e supermercado 10
Gerente de vendas 1
Governanta de hotelaria 1
Guarda de vigilância 10
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 10
Lavador de roupas 2
Lavador de veículos 1
Maître 1
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1
Mecânico de suspensão 1
Mecânico de veículos 2
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 6
Motorista de caminhão 14
Motorista de ônibus rodoviário 5
Motorista entregador 7
Oficial de manutenção 15
Operador de caixa 95
Operador de empilhadeira 1
Operador de processo de produção 30
Operador de telemarketing ativo 25
Padeiro 15
Pedreiro 17
Peixeiro (comércio varejista) 3
Perfumista 5
Polidor de automóveis 1
Polidor de veículos 1
Porteiro 7
Preparador físico 2
Professor de educação física no ensino superior 1
Projetista de móveis 1
Promotor de vendas 9
Recepcionista de hotel 2
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 38
Repositor de mercadorias 47
Separador de material reciclável 3
Servente de limpeza 2
Servente de pedreiro 24
Soldador 2
Técnico de carnes e derivados 12
Técnico de edificações 1
Técnico de enfermagem 16
Técnico de frutas e hortaliças 7
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor de informações comerciais 1
Vendedor interno 3
Vigia 10
Total geral 1.190

Também nesta sexta ocorre mais uma edição do Emprega CG, com entrevistas voltadas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) para a função de auxiliar administrativo, das 8h às 12h.

O atendimento ao público acontece na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas.

 

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