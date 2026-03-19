Seis bairros de Campo Grande recebem fumacê contra o Aedes nesta quinta (19)

Aplicação ocorre das 16h às 22h e pode ser suspensa em caso de chuva ou vento forte

O combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado em seis bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (19), com aplicação de inseticida por meio do fumacê.

As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV), da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), vão circular das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Santo Antônio, Sobrinho, Taveirópolis, Parati, Piratininga e Guanandi.

Confira as ruas atendidas:

A orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para ampliar o alcance do inseticida nos imóveis.

O serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a aplicação.

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