Pagamento do abono salarial para nascidos em fevereiro começa nesta segunda

Mais de 2 milhões de trabalhadores recebem o benefício; valores podem chegar a R$ 1.162

A partir desta segunda-feira (16), trabalhadores nascidos em fevereiro começam a receber o abono salarial. O novo lote contempla mais de 2 milhões de beneficiários em todo o país, com liberação de aproximadamente R$ 2,5 bilhões.

Os valores variam conforme o tempo trabalhado no ano-base considerado e podem ir de R$ 136 a R$ 1.162. Do total de pagamentos, a maior parte é destinada a trabalhadores da iniciativa privada, enquanto outra parcela atende servidores públicos.

Em Minas Gerais, moradores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá terão acesso antecipado ao benefício após os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região. Ao todo, cerca de 96 mil trabalhadores dessas cidades serão contemplados, com liberação superior a R$ 122 milhões.

Para receber o abono, é necessário estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado por no mínimo 30 dias no ano-base utilizado para o cálculo e ter recebido remuneração média de até R$ 2.766 mensais.

Os pagamentos são feitos por crédito em conta ou por meio de contas digitais. Quem não possui conta também pode sacar o valor em canais de atendimento bancário autorizados.

O calendário de pagamentos segue ao longo do ano, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e os valores poderão ser retirados até 30 de dezembro de 2026.

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