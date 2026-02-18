Curso gratuito de produção de ovos de Páscoa abre 600 vagas em bairros da Capital

Capacitação começa dia 23 e percorre CRAS e centros comunitários até março

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) inicia no dia 23 de fevereiro um curso gratuito de produção de ovos de Páscoa que deve atender aproximadamente 600 pessoas em Campo Grande. A abertura está prevista para ocorrer das 14h30 às 16h30, no Sesc Mesa Brasil, na região central.

A capacitação será realizada em formato itinerante, passando por diferentes bairros da Capital até o dia 25 de março. Durante as aulas, os participantes terão orientações práticas sobre preparo dos ovos de chocolate, organização da produção, apresentação dos produtos e estratégias de venda.

A proposta é oferecer uma alternativa de geração de renda no período que antecede a Páscoa, quando aumenta a procura por chocolates e produtos artesanais.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 2020-1361.

A programação inclui encontros na Coophatrabalho (24/02), CRAS Jardim Noroeste (25/02), CRAS Estrela do Sul (27/02), CRAS Popular (06/03), CRAS Aero Rancho (10/03), Clube de Mães (17/03), CRAS Vila Gaúcha (18/03), CC Tijuca (20/03), Projeto ATO (24/03) e encerramento no Sesc Mesa Brasil (25/03).

