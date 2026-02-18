Podcast do Senac MS soma 28 episódios sobre mercado de trabalho e qualificação profissional

SenaCast está no ar desde março de 2025 e aborda tendências, cursos técnicos e oportunidades de carreira

Criado com a proposta de discutir tendências do mercado de trabalho e caminhos para qualificação profissional, o SenaCast, podcast do Senac MS, acumula 28 episódios desde a estreia, em 6 de março de 2025.

O programa reúne convidados de diferentes áreas para tratar de temas ligados à formação técnica, empreendedorismo e inserção no mercado. O episódio mais recente foi publicado em 29 de janeiro de 2026.

Com formato de bate-papo e linguagem acessível, os episódios abordam assuntos como cursos técnicos, oportunidades de capacitação, o programa Decola Empresas, competições promovidas pela instituição, eventos institucionais e iniciativas como a Rede de Talentos.

“O SenaCast é uma ferramenta para quem precisa entender o que está acontecendo no mercado de trabalho e se preparar para as transformações das profissões. A ideia é traduzir tendências, apresentar oportunidades e aproximar o público dos temas que impactam diretamente a formação profissional e as escolhas de carreira”, afirma Lucélia Castro, gerente do Senac Hub Academy, em Campo Grande, onde ocorrem as gravações.

O conteúdo está disponível no canal oficial do Senac MS no YouTube e no Spotify, além de trechos divulgados no perfil @senac_ms no Instagram.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram