Curso gratuito de manutenção de computadores abre vagas para jovens a partir de 15 anos na Capital

Aulas começam na próxima semana e participantes recebem certificado de 20 horas

A Secretaria Executiva da Juventude está com inscrições abertas para um curso gratuito de manutenção de computadores voltado a jovens a partir de 15 anos, em Campo Grande. A iniciativa busca oferecer qualificação técnica e ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, especialmente na área de tecnologia.

As aulas serão realizadas entre os dias 4 e 7 de maio, no período noturno, das 18h30 às 21h, no Teatro do Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena.

Com vagas limitadas, o curso garante certificado de 20 horas aos participantes que concluírem a formação. Durante as aulas, os alunos terão contato com conteúdos teóricos e práticos, incluindo noções de hardware, identificação de falhas e procedimentos básicos de manutenção.

A proposta é que os conhecimentos adquiridos possam ser utilizados tanto no dia a dia quanto em oportunidades profissionais. As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site oficial da Sejuv.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebooke Instagram