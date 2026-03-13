Golpe com falsas multas em nome da Agetran circula no WhatsApp e população deve tomar cuidado

Mensagens enganam motoristas com supostas infrações e pedidos de pagamento; órgão alerta para fraude

Motoristas precisam redobrar a atenção com mensagens que circulam pelo WhatsApp simulando notificações de trânsito. Golpistas estão usando indevidamente o nome da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para tentar aplicar fraudes.

As mensagens informam supostas multas ou irregularidades e geralmente incluem links ou pedidos de pagamento. A orientação é para que os motoristas ignorem esse tipo de contato e não forneçam dados pessoais.

O órgão reforça que não envia notificações de infrações por aplicativos de mensagens. As comunicações oficiais sobre multas são feitas apenas por correspondência enviada pelos Correios, pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou por meio de publicações no Diário Oficial do Município.

No caso de infrações relacionadas à mobilidade urbana, os avisos também são feitos por correspondência oficial ou por equipes de fiscalização identificadas.

A recomendação é que qualquer mensagem suspeita seja desconsiderada. Situações envolvendo o uso indevido do nome da instituição estão sendo apuradas para identificar os responsáveis pelo golpe. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser buscado diretamente na sede da Agetran.

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