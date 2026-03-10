Terceira parcela do IPTU 2026 vence nesta terça (10) na Capital

Contribuintes que optaram pelo parcelamento devem pagar até o dia 10 para evitar juros e encargos

A terceira parcela do IPTU 2026 vence nesta terça-feira (10) em Campo Grande. O prazo integra o calendário de pagamento para quem escolheu dividir o imposto ao longo do ano.

Para evitar juros e encargos por atraso, o pagamento deve ser realizado até a data de vencimento. A guia pode ser emitida pelos canais oficiais disponibilizados pelo município.

O contribuinte pode acessar o boleto pelo site ou solicitar pelo WhatsApp, no número (67) 4042-1320. Também há atendimento presencial na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, no Centro.

A primeira parcela ainda pode ser quitada sem juros até o dia 10 de dezembro, conforme calendário estabelecido pela Prefeitura.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram