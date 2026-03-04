Medicamentos irregulares são encontrados escondidos em veículo na BR-262 em Água Clara

Anabolizantes e produtos para emagrecimento estavam ocultos em motocicletas elétricas e até dentro de frasco de creme

Na última terça-feira (3), uma fiscalização de rotina na BR-262, em Água Clara (MS), terminou com a apreensão de medicamentos transportados de forma irregular.

O veículo, um Chery Tiggo 7, levava duas motocicletas elétricas adquiridas no Paraguai, sem documentação fiscal. Durante a inspeção, foram encontrados seis frascos de anabolizantes escondidos em uma das motos.

Outros 12 frascos de medicamentos para emagrecimento estavam disfarçados dentro de um frasco de creme, além de itens ocultos em uma meia e no interior do carro.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Receita Federal.

