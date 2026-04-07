Senar oferece 480 vagas gratuitas para cursos de agro em 13 cidades de MS

Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul) abre inscrições para cursos gratuitos de agronegócio

Os cursos são focados em diversas área do agro, como: Agropecuária, Florestas, Segurança do Trabalho no Agro, Zootecnia e Agronegócio. As inscrições se encerram 26 de maio e podem ser feitas através através deste link.

As aulas podem ser presenciais ou semipresenciais e podem durar até dois anos. São pensadas em quem têm vontade de atuar no campo ou empresas desse segmento.

Os cursos ministrados em Campo Grande serão realizados no Sindicato Rural ou no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, dentro da Embrapa.

As cidades que estarão disponíveis nos municípios: Anastácio, Aparecida de Taboado, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul. Coxim, Dourados, Inocência, Ivinhema, Maracaju, Sindrolândia e Três Lagoas. Porém, os cursos totalmente presenciais são apenas em Campo Grande e Três Lagoas.

Para o diretor do Senar-MS, Gustavo Cavalca, é um curso importante devido ao crescimento do setor agropecuário no estado e no país.

Os classificados será divulgada dia 10 de junho, no mesmo mês dia 18 sai o resultado final.