Expogrande 2026 terá Prova dos Três Tambores com grande premiação

O prêmio será mais de R$35 mil entre motos, patinetes elétricos e dinheiro

A Acrisul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) confirmou a 4ª Prova dos Três Tambores no dia 18 de abril na Expogrande de 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O evento foi confirmado após uma reunião entre p presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, recebeu a equipe do CT Careca e o empresário Djonny Moura.

A prova consiste no cavalo e competidor percorrem um trajeto em formato triangular ao redor de três tambores. É uma prova dinâmica e emocionante do rodeio que exige muita agilidade e técnica.

Essa edição traz um prêmio atrativo com mais de R$ 15 mil em dinheiro, além de motos e patinetes elétricos para os vencedores das principais categorias.

Os prêmios de primeiro lugar são:

Categoria Tira Teima: 1 Honda Biz 2026

Categoria Feminino: 1 moto elétrica

Categoria Infantil: 1 patinete elétrico

Categoria Jovem: 1 moto elétrica

Categoria Kids: R$ 300

Categoria Mirim: R$ 1.000

A prova também conta com premiações com medalhas e diversas categorias desde base, como escolinha, kids e mirim até competições adultas. Pensando na valorização do esporte e atração de novos competidores, além de demostrar a Expogrande como um evento de tradição culturais do agro.

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