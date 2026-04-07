Afundamento no asfalto provoca interdição parcial na Rua Sebastião Lima, em Campo Grande

Parte da pista da Rua Sebastião Lima foi interditada após o avanço de um afundamento no asfalto sobre a ponte do Córrego Prosa, no cruzamento com a Avenida Ricardo Brandão, na Vila Glória, em Campo Grande. Metade da via foi bloqueada para o tráfego, enquanto a outra pista segue liberada para a passagem de veículos.

Na manhã desta terça-feira (7), o fluxo de veículos no local ainda era considerado tranquilo, apesar da interdição parcial. No entanto, a situação acende um alerta para os horários de maior movimento, quando o estreitamento da pista pode provocar lentidão e até confusão no trânsito.

Motoristas que passam pelo trecho são orientados a redobrar a atenção, especialmente devido às irregularidades visíveis na pista e à mudança no fluxo de veículos.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), o local passará por uma intervenção para corrigir problemas no sistema de drenagem. Uma equipe técnica esteve na região e identificou a necessidade de reparos específicos para solucionar o afundamento.

Apesar das condições do asfalto, a secretaria informou que, até o momento, não há risco imediato para os motoristas que trafegam pelo trecho.

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