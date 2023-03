Sesc e Prefeitura de Bonito debatem sustentabilidade

A XI Feira de Sustentabilidade de Bonito/MS, que será realizada entre os dias 5 e 7 de junho, na Semana do Meio Ambiente e a realização será uma parceria entre o Sesc e a Prefeitura de Bonito. O evento contará com palestras e rodas de conversa voltados ao desenvolvimento sustentável da região e a ESG (Environmental, social and Governance), termo em inglês utilizado para se referir a sustentabilidade no universo corporativo.

Uma reunião nesse sentido foi realizada entre o presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo e a Diretora Regional do Sesc MS, Regina Ferro receberam o prefeito do município de Bonito, Josmail Rodrigues, a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Bonito, Ana Cristina Trevelin e o presidente do Instituto das Águas da Serra de Bodoquena (IASB), Eduardo Coelho.

Para o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, essa parceria com o Sesc e Fecomércio é de extrema importância para as ações que visam o desenvolvimento sustentável do município. “Certamente essa parceria só tem a contribuir positivamente para a população de Bonito. Levando mais informação e conhecimento sobre as questões relacionadas a sustentabilidade e meio ambiente”, destacou o prefeito.

