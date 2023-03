Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de auxiliar administrativo

Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (27), as inscrições abertas para o Curso de Auxiliar Administrativo gratuito, oferecido em por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). As aulas serão ministradas entre os dias 03 e 06 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17 horas, na Oca – Água Bonita, localizada na rua Ana Pimentel, 73.

São 50 vagas para jovens interessados em ingressar no mercado de trabalho e veem a área administrativa como uma opção e também para quem já está inserido no mercado e precisa de noções relacionadas ao setor administrativo.

As aulas irão abordar conhecimentos dos princípios administrativos e rotina administrativa de uma empresa, e o curso colocará os participantes em contato com temas como mercado de trabalho, ferramenta 5s e comunicação interna.

“Atualmente, em Campo Grande, a área administrativa oferece muitas oportunidades para quem quer iniciar no mercado de trabalho, sobretudo para os jovens, o que falta é capacitação profissional, por isso, este curso contribui com a empregabilidade da juventude da Capital”, explica Luiz Carlos Pinho Júnior, professor responsável pelo curso.

Os interessados podem obter mais informações e realizar inscrições através do (67) 99136-8211.

Serviços

Curso de Auxiliar Administrativo

Data: 03 a 06 de abril

Horário: 13h30 às 17h

Vagas: 50

Professora: Luiz Carlos Pinho Júnior

Local: Oca – Água Bonita

Endereço: Rua: Ana Pimentel, 73

Informações e inscrições: (67) 99136-8211

