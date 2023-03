Big Fone volta a tocar e brother já emparedado escapa do paredão no BBB 23

Cezar Alves atendeu o Big Fone na noite deste sábado (4) e recebeu uma missão bastante fácil no BBB 23. O enfermeiro até podia tirar Key Alves do paredão, mas preferiu não arriscar o próprio pescoço. “Eu posso salvar um dos dois indicados, então vou me salvar”, disse ele, que recebeu um abraço da jogadora de vôlei.

Agora que foi resgatado da zona de perigo, o profissional de saúde vai ter um papel fundamental neste domingo (5). Após a indicação do líder Fred e da votação do casal, ele poderá indicar mais uma pessoa para disputar a preferência do público. O emparedado ainda terá uma chance de escapar na Prova Bate e Volta.

A dinâmica, aliás, não vai salvar apenas um confinado. Cinco participantes vão ser indicados para eliminação, mas apenas três deles realmente irão para o paredão.

Veja como será a formação do sétimo paredão:

Anjo imuniza;

Líder indica direto ao paredão, sem direito ao Bate e Volta;

Participantes serão divididos em dois grupos, que votarão entre si;

Confinado salvo pelo Big Fone indica um rum rival para o paredão;

Prova Bate e Volta com cinco emparedados; dois se salvam;

Como foi o último Big Fone?

O cantor MC Guimê atendeu ao último Big Fone na noite desta quarta (1º). O brother recebeu a ordem de indicar dois adversários ao paredão e escolheu Cezar Black e Key.

No momento do toque do aparelho, todos os participantes estavam dentro casa. Guimê estava na cozinha ao lado de Ricardo e correu para não perder a chamada. “Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer pessoa da casa”, anunciou a voz misteriosa.

Após anunciar para a casa o comando, o funkeiro escolheu Key e Black, sem pensar muito. “P*ta que pariu. B*ceta de telefone. Toda hora ele toca”, reclamou a atleta. “É isso, gente. Eu de qualquer jeito já iria”, completou Key.

