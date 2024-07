Pescadores salvam sucuri que estava com lacre plástico no pescoço

O animal estava com um lacre de plástico apertado envolta do pescoço que impedia seu crescimento

No último domingo (21), uma sucuri foi salva por uma família que pescava no rio Paraguai, na região de Albuquerque, distrito de Corumbá. O animal estava com um lacre de plástico apertado envolta do pescoço que impedia seu crescimento.

A sucuri foi avistada pela estudante Rayane Brito Maidana, que avistou o animal vindo em direção a família e notou a presença do objeto.

O pai de Rayane que estava pescando no local, conseguiu pegar o animal e retirar o lacre. Em seguida ele a soltou de volta ao rio.

