Pela terceira vez Mato Grosso do Sul marca presença e apoia o LGBT+ Turismo Expo

Dia 25 de julho o turismo de Mato Grosso do Sul marca presença no evento LGBT+ Turismo Expo, em São Paulo. Esta será a terceira vez que o Estado será apoiador master de um dos maiores eventos de promoção de destinos turísticos para este importante segmento.

Diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, fala sobre o Estado ser o principal apoiador do Expo LGBT pelo terceiro ano.

“Este é um importante segmento do turismo e que a gente vem trabalhando com muito afinco desde 2018. Já nos tornamos referência por conta do trabalho da Fundtur e do trade sul-mato-grossense, que abraçou a estratégia. Estamos felizes por poder estar novamente neste evento, debater tendências, contribuir com a qualidade de conteúdo, apresentar nossas campanhas, novas histórias, inclusive vamos mediar um painel pela primeira vez. O Estado está pronto para, mais uma vez, apoiar a promoção desse importante segmento, além de debater várias questões importantes e o turismo é um vetor para isso”.

Além da mediação no painel ‘Turismo Queer: como lidar com as novas gerações de turistas LGBT+’, MS fará uma apresentação sobre os principais destinos do Estado (como Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena) para agentes de viagens de todo o Brasil. O objetivo é fomentar a venda de pacotes turísticos e o aumento do fluxo de turistas do segmento LGBT+ para Mato Grosso do Sul.

E, com o objetivo de estreitar os laços com o mercado turístico LGBT+, a Fundação de Turismo também contará com um estande personalizado no evento e divulgará a marca ‘Isto é Mato Grosso do Sul’ durante todo o evento.

O evento

O LGBT+ Turismo Expo 2024 é um evento de geração de negócios turísticos que conecta as principais operadoras de turismo e agências de viagens aos destinos e fornecedores do trade, com o objetivo capacitar profissionais no desenvolvimento de produtos e serviços que contemplem os turistas LGBT+. O evento reúne os melhores profissionais do mercado em um dia de networking, gerando reflexão na busca de soluções e alternativas para o crescimento do segmento.

Com informações da Agência de notícias de MS.

