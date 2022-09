Idoso é multado em R$ 105 mil por criar gado em área de preservação

Um produtor rural,74, morador de Cafêlandia (SP), foi multado em R$ 105 mil após a PMA (Polícia Militar Ambiental) receber uma denúncia ontem (11), de que ele estaria mantendo animais em uma área de reserva legal de cerca de 20,32 hectares em Angélica, distante a 301 quilômetros de Campo Grande.

O homem mantinha 66 animais dentro da área para forrageamento (busca por alimento) e dessedentação (bebedouro de água), causando degradação da área, inclusive, de uma lagoa natural, devido ao pisoteio dos animais. O infrator foi notificado a retirar imediatamente os animais da área protegida.

Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 105 mil. Ele responderá por crime de degradação de área protegida de reserva legal e pela degradação dos mananciais, que são Apps (áreas de preservação permanente) protegidas por lei. A pena é de um a três anos de detenção.

