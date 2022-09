Clínica da Família da Cassems realiza nesta terça-feira ação para incentivar a prevenção e promoção da saúde

Nesta terça-feira (13), a Cassems por meio da Diretoria de Assistência à Saúde realiza uma ação especial para marcar a mudança da Clínica da Família para o novo endereço, na rua Pestalozzi, 234 – Chácara Cachoeira.

O evento é direcionado para beneficiários Cassems e tem como objetivo incentivar a prevenção e a promoção da saúde. Segundo a diretora de assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, a proposta é apresentar os programas de promoção e prevenção à saúde desenvolvidos pela Caixa dos Servidores.

Entre os programas que serão apresentados para os beneficiários estão: a Cozinha Experimental, o Gerenciamento de Condições Crônicas, o Crescendo Bem, o Dia M, o Linha de prevenção ao câncer (Ônibus da Saúde), o Casal Grávido, o Pode Crê, e o ‘Eu me amo, eu me cuido’. “É um momento para ‘recordar’ os vários programas que no dia a dia podem não estar na lembrança de nossos beneficiários, mas que precisamos trazer ao seu cotidiano”, salienta Budib.

Budib destaca que as ações que abrangem várias faixas etárias. “Contemplam ciclos de vida dos beneficiários. Por exemplo, uma gestante durante seu pré-natal, ao passar pelo Casal grávido, terá acesso ao programa Odontologia para bebês. E essa criança, no futuro, pode entrar no Crescendo Bem e desenvolver uma dieta saudável. E se estende até os acompanhantes em sala de espera, que são abordados sobre os programas voltados a sua faixa etária e assim, o acesso à assistência e promoção à saúde é ampliado”.

Saúde da Mulher

Um dos destaques da programação é o cuidado com a saúde da mulher. As beneficiárias Cassems poderão ser atendidas pelos programas “Dia M” e “Ônibus da Saúde”, ambos com o objetivo de realizar exames preventivos do câncer.

Maria Auxiliadora Budib salienta que o “Dia M” é uma ação de prevenção e cuidado direcionada para beneficiárias acima de 40 anos e que tem início nesta terça-feira e se estende até dezembro.

“O Dia M, que não acontece apenas no outubro rosa, mas todos os dias, tem como objetivo, trazer à consciência a importância de estarmos com os exames de rastreamento em dia e, com mudanças de hábitos de vida que trazem saúde, bem-estar e qualidade de vida”, pontua a diretora de assistência à saúde.

Novo endereço

A mudança da Clínica da Família da Cassems ocorreu para receber bem os beneficiários do plano de saúde que procuram assistência e atenção primária a saúde. Segundo Maria Auxiliadora Budib, a Clínica da Família é um projeto pioneiro e representa transformacional para a prevenção e promoção à saúde.

“Na atenção primária está a verdadeira transformação, e é quando o beneficiário compreende que a saúde é seu maior patrimônio. Na Clínica da Família o plano terapêutico é sempre ‘singular’, ou seja, feito conforme a história de cada um. Sabemos que ter diabete, ter hipertensão pode estar ligado à herança familiar, mas o cuidado não está na doença e sim na saúde, o foco é para manter-se saudável”, finaliza.

Serviço:

Inauguração da Clínica da Família

Data: 13 de setembro (terça-feira)

Endereço: Rua Pestalozzi, 234 – Chácara Cachoeira