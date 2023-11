Projeto Sanear destaca planos de aula com temática ambiental na rede pública de ensino

A E.M. Ana Lúcia de Oliveira Batista foi a vencedora com projeto que aplica o tema meio ambiente em gincana de caça ao tesouro

A Águas Guariroba premiou na quarta-feira (1) os professores finalistas da edição 2023 do Programa Sanear. O programa é uma iniciativa da concessionária em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e professores da rede municipal com o objetivo de desenvolver planos de aula para alunos do 4º ano fundamental direcionados a conscientização ambiental e preservação da água a serem implementados nas escolas.

O Programa premia o melhor plano de aula, e leva até as escolas a apresentação da peça “Guaribinha e sua turma” em uma ação para fomentar o estudo do saneamento básico desenvolvido pela Águas Guariroba. Para a coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, o Programa Sanear destaca o trabalho conjunto entre professores e a concessionária para a elaboração de materiais que estimulem a participação dos alunos em ações de conscientização ambiental.

“Mais uma vez concluímos o Programa Sanear com muita felicidade e com destaque a parceria de professores que sempre abraçam o projeto. É uma maneira de reconhecermos os professores pelo trabalho de excelência ao trazer para os alunos, planos de aula que estimulam e desenvolvem a temática do Saneamento, Conservação Ambiental, Sustentabilidade e outros temas direcionados ao meio ambiente, saúde e qualidade de vida”, disse a coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba, Fabiane Rodrigues.

A professora Francielly Lima Castilhas Liziero da Escola Municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista foi a vencedora desta edição, com o plano de aula elaborado em formato de gincana com os alunos, abordando o tema de conscientização e preservação do meio ambiente. Como premiação, a professora leva para a escola um notebook e uma tv de 43’.

“Pensei desde o início em levar conhecimento de forma criativa e que envolvesse as crianças a terem consciência de como usar a água e ao mesmo tempo entender que há um trabalho envolvido para que a água chega em casa, tudo como parte do ciclo da água. Temas como a preservação ambiental são extremamente importante e devem ser apresentados na sala de aula. As crianças se tornam multiplicadoras e o conteúdo aplicado na escola faz com que elas tragam para dentro de casa a conscientização.”, explica a professora.

“A relevância do Projeto Sanear está em trazer uma temática de saneamento básico que contempla a política nacional de educação ambiental, cumprindo a atividade não formal na escola. É um tema transversal, abordando a dimensão ambiental e propondo uma reflexão sobre o tema. O projeto contempla a finalidade da educação na formação para o exercício da cidadania crítica. Ser cidadão é pensar na sua responsabilidade individual e coletiva acerca do meio ambiente.” destaca Ana Ribas, Chefe da Divisão do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

