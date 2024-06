Governo brasileiro condena tentativa de golpe de Estado na Bolívia e reafirma compromisso com a democracia

Ministério das Relações Exteriores divulgou nota de repúdio e apoio ao governo boliviano

O governo brasileiro se manifestou firmemente contra a tentativa de golpe de Estado na Bolívia por meio de uma nota oficial do Ministério das Relações Exteriores divulgada na noite de quarta-feira (26). O comunicado condena as ações que envolvem militares no país vizinho e declara apoio incondicional ao governo e ao povo bolivianos.

“O Governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região. Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o MERCOSUL, sob a égide do Protocolo de Ushuaia”, diz o comunicado.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua conta na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), também se posicionou a favor da prevalência da democracia, reforçando a mensagem de apoio ao governo boliviano e condenação às ações golpistas.

Em uma segunda nota, o Itamaraty destacou que está atento aos cidadãos brasileiros que vivem na Bolívia e que estes podem contar com a assistência consular caso necessitem. Os brasileiros no país podem acionar o consulado da Embaixada em La Paz, os Consulados-Gerais em Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, bem como os Consulados em Cobija, Guayaramerin e Puerto Quijarro. O plantão consular do Itamaraty está disponível 24 horas pelo número +55 61 98260-0610.

Todos os contatos mencionados estão disponíveis no site oficial do Ministério das Relações Exteriores. O governo brasileiro enfatiza seu compromisso com a segurança de seus cidadãos e a manutenção da ordem democrática na América do Sul, expressando solidariedade e apoio contínuo ao povo boliviano durante este período de crise.

Com informações do SBT News

