Campo Grande soma R$ 138 milhões em comércio com países da Rota

Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai contribuem para o cenário financeiro

Campo Grande tem fortalecido o relacionamento comercial entre os países pertencentes à Rila (Rota de Integração Latino-Americana) Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai. Prova disso é o desempenho da Capital, que movimentou, em 2023, mais de US$ 27,4 milhões, aproximadamente R$ 138,21 milhões, com a Rota Bioceânica.

Projeto econômico, produtivo e logístico, a Rila está estimulando a integração aduaneira e o comércio regional.

Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do norte chileno, transformando Campo Grande em um importante hub regional de produtos para o Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile.

Foi entregue, por meio da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), um estudo de viabilidade do Terminal Intermodal de Cargas, em dezembro de 2022.

“Estão previstos, para este ano, uma expedição rodoviária de Campo Grande ao norte do Chile, percorrendo o traçado do corredor Bioceânico (via Porto Murtinho)”, relata o secretário da Sidagro, Adelaido Vila.

A conclusão das obras que compreendem a Rota Bioceânica trará, a Campo Grande, o status de capital brasileira mais próxima à Antofagasta (Chile). O percurso será encurtado por meio da ponte sobre o rio Paraguai, em Porto Murtinho, se consolidando também como a maior cidade da rota, corredor rodoviário que irá ligar o Brasil ao Pacífico.

Comércio exterior

Quando o assunto é comércio exterior, Campo Grande se destaca, no primeiro trimestre do ano, com crescimento nas trocas comerciais com o resto do mundo. Como exemplo, no

mês de fevereiro, as exportações somaram US$ 41,1 milhões (+9,49%), enquanto as importações atingiram US$ 36,7 milhões (-52,3%). Vale mencionar que as importações registraram movimento atípico no ano

de 2022, devido ao conflito Rússia-Ucrânia, o que levou a compras maciças de fertilizantes e não vem ocorrendo em 2023, com a estabilização deste mercado. A corrente de comércio, no mês, atingiu US$ 77,974 milhões. O saldo comercial ficou positivo, em US$ 4,40 milhões.

Ponte da Bioceânica está 20% concluída, em Porto Murtinho

Cada vez mais próxima da realidade, as obras para a construção do portal de entrada para a Rota Bioceânica, a ponte localizada em Porto Murtinho, já conta com 20% de sua estrutura concluída. A afirmação foi realizada pelo governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), durante evento, na Expogrande 2023. “A ponte – sobre o rio Paraguai, ligando o Brasil ao país vizinho – em Porto Murtinho, está 20% pronta. É uma obra em andamento e que conta com Itaipu financiando, com recurso já provisionado. Ou seja, é uma obra que não vai parar”, destacou o chefe do Estado, durante coletiva de imprensa, no parque de exposições Laucídio Coelho.

Conforme Riedel, os gastos para a construção das alças de acesso à ponte, que ficaram a cargo do governo federal, já foram previstos e trata-se de valor orçado em torno de R$ 100 milhões, que deverá se licitado já no próximo mês.

“Mais adiante, na rota, temos ainda o trecho paraguaio, com 220 km, e já estáacontecendo. Este é o último trecho de pavimentação, lá.

Na conexão com a Argentina, 30 km de estrada sem pavimentar já estão sendo licitados, em Salta”, detalhou o gestor.

Complementando a declaração sobre o assunto, Riedel ressalta que, do lado argentino, as obras também estão avançando, sendo este o segundo eixo da Rota Bioceânica, que liga a Argentina ao Chile, onde há bom encaminhamento para as exportações ocorrem, pelo porto chileno de Antofagasta.

O trecho encurtará a viagem até o oceano Pacífico em 200 km ante a outra opção, que é o porto de Iquique, também no Chile.

Por Evelyn Thamaris– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

