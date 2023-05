Vítimas de ataques em escolas, são homenageadas em ato no Congresso Nacional

Na manhã desta terça-feira (2) O movimento Avaaz, espalhou diversas mochilas no gramado do Congresso Nacional, em Brasília, para homenagear vítimas de violência nas escolas. O grupo Avaaz já contabilizou 35 vítimas no país desde o ano de 2022 que sofreram ataques dentro de colégios.

Uma pesquisa encomendada pelos organizadores da iniciativa revelou que 93,7% dos brasileiros não consideram as redes sociais seguras para crianças e adolescentes, e a maioria dos entrevistados acredita que a falta de regulamentação contribui para esses episódios violentos.

O evento acontece no mesmo dia em que o Projeto de Lei 2630, conhecido como Fake News, está previsto para votação na Câmara dos Deputados. A proposta visa aumentar a transparência nas mídias sociais e nos serviços de mensagens privadas, responsabilizando os provedores pelo combate à desinformação.

O Projeto de Lei das Fake News prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para quem promover ou financiar a divulgação em massa de mensagens com informações falsas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral ou causar danos físicos. As plataformas também serão obrigadas a publicar relatórios de transparência semestrais sobre a moderação de conteúdo falso.

O plano aguardava desde junho de 2020, quando foi aprovado pelo Senado, e foi admitido em caráter de urgência pelos parlamentares na última terça-feira (25). No entanto, ainda há controvérsia sobre o consenso entre os líderes partidários para a votação do texto.

