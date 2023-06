Motoristas de aplicativos citam economia de gastos com política de incentivos ao GNV

O Governo vai conceder isenção do IPVA a carros GNV (Gás Natural Veicular). Haverá uma redução do ICMS de 12% para 17% ao produto, assim como isenção de uma série de taxas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Haverá ainda um vale-combustível de R$ 1 mil aos motoristas que fizerem as novas conversões, concedido pela MSGÁS por meio de um cartão.

Com a nova medida os motoristas de aplicativo comemoraram, já que a redução vai permitir uma “economia de gastos” e mais “dinheiro no bolso” do trabalhador.

“Foi uma luta que iniciamos desde 2018. Fizemos muitas reuniões que resultaram na decisão do governador em promover todas estas medidas de incentivo. Valeu a pena nosso esforço, este é um momento de alegria”, afirmou Paulo Pinheiro, presidente da APPLIC-MS (Associação de Parceiros de Aplicativos de Transportes de Passageiros e Motoristas Autônomos de MS).

Pinheiro destacou que as medidas “abrem um leque” de opções aos profissionais, assim como aos motoristas que desejam fazer a conversão do seu veículo. “Muitos serão beneficiados, pois representa economia no bolso. O governador teve um olhar voltado ao setor. Agora temos que divulgar nos grupos e nas redes sociais”.

Mais renda

O diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de Campo Grande, Alfredo Orlando Machado, enfatizou que a política de incentivo vai permitir “mais renda” aos motoristas, pois segundo ele, as ações representam até 40% de economia nos custos dos profissionais.

“O principal benefício é a economia, pois hoje para colocar GNV o custo é de R$ 5,5 mil, no entanto com todas estas medidas devem cair pela metade do preço. Ainda vai se economizar com o IPVA, taxas do Detran e vai ter bônus de R$ 1 mil para quem converter. São muitos benefícios”, descreveu.

Machado ainda destaca que muitos que já utilizam o GNV, mas estão andando irregular, poderão fazer a regularização com facilidade. “Este dinheiro que o motorista iria gastar com estes impostos, vai utilizar como 13° salário, dinheiro de férias, este dinheiro vai diretamente para o bolso do motorista”, completou.

Com informações do Governo do Estado.