IFMS oferece 1,4 mil vagas em cursos a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 1.470 vagas ofertadas em cursos de qualificação profissional a distância em 15 municípios. As opções são Espanhol Básico I e II, Inglês Básico I e II, Operador de Computador e Vendedor. A duração média é de quatro meses e, em alguns casos, com encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

Os cursos são de Formação inicial e continuada (FIC) a distância, também chamados FIC EAD. A previsão é que as aulas comecem em agosto.

No edital de abertura, estão todas as informações referentes ao quadro completo de vagas, com a escolaridade e a idade mínimas exigidas para cada curso, dias e turnos dos encontros presenciais, se houver.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 19 de junho, pela Página do Candidato da Central de Seleção. No ato da inscrição, o candidato já deve escolher o curso desejado.

Cada candidato receberá um número de participação no sorteio. A classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.

O resultado preliminar, com a classificação de todos os inscritos, será publicado no dia 28. A classificação final e a primeira chamada estão previstas para 4 de julho.

