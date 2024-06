Polícia investiga furto, abigeato e maus tratos no caso de porcos saqueados após acidente

O 2° Distrito Policial de Dourados instaurou inquérito para investigar o caso de porcos saqueados por populares, após uma carreta tombar na rotatória do Anel Viário, na segunda-feira (03). A autoridade local confirmou que 17 animais foram levados indevidamente do local.

Segundo Dourados News, a polícia tem colhido depoimento de testemunhas e analisado vídeos. Como vários suínos foram levados do local e de várias formas, as situações serão avaliadas de maneiras distintas, como explica o delegado Lucas Albé Veppo.

“Está sendo tratado como furto qualificado, tanto furto de animal, quanto o furto em concurso de pessoas, caso tenha acontecido a união de mais integrantes para subtrair a carga, vai depender de ‘caso a caso’, o que pode gerar uma pena maior ao furto. Se for abigeato a pena é de dois a cinco anos de prisão e no caso de furto qualificado, se tiver ocorrido concurso de pessoas, dois a oito anos”, disse ao complementar informando, que são apuradas hipóteses de que tenham ocorrido maus tratos aos animais em algumas situações e até mesmo se porcos foram esquartejados vivos, ainda no local do acidente.

Relembre o fato

O veículo carregado com suínos tombou na manhã da segunda-feira (3) na Perimetral Norte, em Dourados. O fato ocorreu entre a rotatória da Avenida Presidente Vargas e a Rua dos Caiuás. O condutor do caminhão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram