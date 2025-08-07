Dois são presos ao transportarem 18,6 kg em ônibus de viagem, em Corumbá

Nesta quarta-feira (6), dois homens, de nacionalidade boliviana, foram presos em flagrante por tráfico de drogas ao tentarem transportar 18,6 quilos de entorpecentes. O caso aconteceu em Corumbá, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes estavam realizando vistoria, quando pararam um ônibus de viagem na BR-262. Durante a abordagem, duas malas chamaram a atenção com um odor forte de drogas. Nelas, foram apreendidos 11,2 quilos de maconha e 7,4 quilos de skunk.

Os autores foram identificados, e quando questionados, confessaram terem recebido a droga em Puerto Quijarro. O destino era São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Corumbá.