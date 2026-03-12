Evento na OAB/MS homenageia advogadas do Direito Público em Mato Grosso do Sul

Encontro acontece nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, vai reconhecer profissionais que se destacam na atuação jurídica e no fortalecimento das instituições do Estado

Nesta quinta-feira (13), advogadas que trabalaham meio jurídico serão destaque durante o evento “Mulheres no Direito Público”, que acontece às 17h na sede da (OAB/MS) Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O encontro tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a advogadas que se destacam na área e que contribuem para o fortalecimento da advocacia e das instituições jurídicas no Estado.

A iniciativa é organizada pela (CAPUB) Comissão do Advogado Publicista da OAB/MS e busca estimular o protagonismo feminino no Direito, além de promover integração entre profissionais e incentivar a participação das mulheres em espaços de liderança dentro da advocacia.

Advogadas Homenageadas

Durante a programação, profissionais que atuam no Direito Público em Mato Grosso do Sul serão homenageadas. Entre elas estão:

Ana Carolina Ali Garcia

– Procuradora-geral do Estado e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e do Conselho Nacional da Advocacia Pública (CONAP).

Ada Amorin

– Presidente da Comissão de Regime Próprio de Previdência Social e advogada na área de RPPS;

Andressa Nayara

– Conselheira seccional da OAB/MS e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral;

Fabíola Marquetti

– Conselheira federal da OAB/MS, procuradora e corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul.

Janaina Galeano

– Conselheira seccional da OAB/MS e advogada na área tributária;

Julianna Lolli,

– Presidente da Comissão do Advogado Publicista e advogada atuante em Direito Público e Administrativo;

Renata Alves

– Vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS)

Tarsilla Franccesca

– presidente da Comissão de Direito Regulatório da OAB/MS

