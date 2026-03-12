Evento na OAB/MS homenageia advogadas do Direito Público em Mato Grosso do Sul

Encontro acontece nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, vai reconhecer profissionais que se destacam na atuação jurídica e no fortalecimento das instituições do Estado
Nesta quinta-feira (13), advogadas que trabalaham meio jurídico serão destaque durante o evento “Mulheres no Direito Público”, que acontece às 17h na sede da (OAB/MS) Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O encontro tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade a advogadas que se destacam na área e que contribuem para o fortalecimento da advocacia e das instituições jurídicas no Estado.
A iniciativa é organizada pela (CAPUB) Comissão do Advogado Publicista da OAB/MS e busca estimular o protagonismo feminino no Direito, além de promover integração entre profissionais e incentivar a participação das mulheres em espaços de liderança dentro da advocacia.
Advogadas Homenageadas
Durante a programação, profissionais que atuam no Direito Público em Mato Grosso do Sul serão homenageadas. Entre elas estão:
Ana Carolina Ali Garcia
– Procuradora-geral do Estado e vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e do Conselho Nacional da Advocacia Pública (CONAP).
Ada Amorin
– Presidente da Comissão de Regime Próprio de Previdência Social e advogada na área de RPPS;
Andressa Nayara
– Conselheira seccional da OAB/MS e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral;
Fabíola Marquetti
– Conselheira federal da OAB/MS, procuradora e corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado, primeira mulher a ocupar o cargo de procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul.
Janaina Galeano
– Conselheira seccional da OAB/MS e advogada na área tributária;
Julianna Lolli,
– Presidente da Comissão do Advogado Publicista e advogada atuante em Direito Público e Administrativo;
Renata Alves
– Vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS)
Tarsilla Franccesca
– presidente da Comissão de Direito Regulatório da OAB/MS
