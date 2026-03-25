Chuva atinge Capital e alerta prevê ventos de até 100km/h no Estado nesta quarta (25)

Avisos metereológicos valem até às 23h59 desta quarta-feira (25) e indicam risco de alagamentos, queda de energia e descargas elétricas

A chuva já atinge áreas de Campo Grande no início da tarde desta quarta-feira (25), com registro de trovoadas isoladas. Apesar da precipitação, a sensação térmica na Capital é de 31 °C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém dois avisos de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul, ambos com validade até as 23h59.

O alerta de grau de severidade “Perigo”, iniciado às 9h30, abrange as regiões Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Norte, Sudoeste e Pantanais Sul-Mato-Grossense. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, com ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o aviso de “Perigo Potencial”, em vigor desde as 9h07, inclui as regiões Norte, Sudoeste e Leste do Estado. Nessas áreas, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo para interrupções no fornecimento de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as orientações estão não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível, e evitar o uso de equipamentos conectados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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