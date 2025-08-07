Mudanças climáticas provocam “arco-íris” de florada de ipês

O ano de 2025 tem sido marcado pelas mudanças climáticas, em Campo Grande, o biólogo José Milton Longo confirmou um registro especial na natureza, a florada simultânea dos ipês roxos, rosas, amarelos e brancos, que deveriam ser os últimos a colorir as ruas da “Cidade Morena”.

“Com esta alternância de frente fria e ondas de calor no período, estamos com as quatro cores ao mesmo tempo. Talvez o branco volte a florir no final de setembro, quem sabe, se as condições climáticas continuarem essa tendência”, adiantou.

Questionado se esta seria a primeira vez que o fenômeno acontece em Campo Grande, o especialista acredita que o mais é a sobreposição das floradas, mas não descarta a possibilidade de aparições anteriores.

“É a primeira vez que vejo, mas não creio. Sempre há sobreposição entre as floradas das diferentes espécies, com cada uma atingindo seu apogeu de flores, sua exuberância, mesmo com indivíduos sem sincronia, em períodos sequenciais. O rosa, roxo, os amarelos de pequeno porte primeiro, depois o ipê de maior porte e finalmente, fechando a sequência, seria o branco. Hoje estão simultâneos”, frisa.

O biólogo explica ainda que, no caso dos exemplares brancos, a florada que deveria acontecer entre o final de setembro e o início de outubro deve ter duração bastante curta em relação a outras espécies, com cerca de 5 dias a uma semana.

Por Michelly Perez