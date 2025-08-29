Estado lidera ranking de conectividade escolar no país

MS tem 79,3% das escolas de ensino básico com acesso à internet, índice acima da média nacional de 59,6%



Mato Grosso do Sul aparece na dianteira entre os estados brasileiros quando o assunto é conectividade nas escolas públicas de ensino básico. De acordo com relatório do programa federal Escolas Conectadas, divulgado nesta semana, 1.084 das 1.367 instituições de ensino do estado já contam com acesso à internet, o que representa 79,3% do total. O índice supera a média nacional, de 59,65%, e coloca o Estado na liderança do ranking de conectividade.

O levantamento mostra que, em todo o Brasil, 82,2 mil escolas de ensino básico estão conectadas, distribuídas pelas cinco regiões. No fim de 2024, eram 73,1 mil instituições, o equivalente a 53% do total. Em Mato Grosso do Sul, o avanço também foi expressivo: no mesmo período, eram 1.021 escolas conectadas, índice de 74,69%.

Para o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o programa tem caráter transformador. “Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou.

O relatório aponta que a Região Sul concentra o maior percentual de instituições conectadas, com 70% do total. Em seguida estão Centro-Oeste (69,64%), Nordeste (61,86%), Sudeste (59,38%) e Norte (40,84%). Entre os estados, além de Mato Grosso do Sul, destacam-se Rio Grande do Norte (78,49%) e Goiás (77,07%). Em números absolutos, São Paulo lidera com 10.787 escolas conectadas, seguido por Bahia (7.644) e Minas Gerais (7.236).

Das 27 unidades da Federação, 21 já possuem mais da metade das escolas com acesso à internet. Sete delas ultrapassaram a marca de 70% de cobertura: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Piauí, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul.

O programa Escolas Conectadas integra a estratégia nacional de conectividade escolar e prevê R$ 6,5 bilhões em investimentos até 2026, provenientes do Leilão do 5G, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), do Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) e da Lei 14.172/2021. A iniciativa é realizada em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal, com foco na inclusão digital e no uso pedagógico das tecnologias.

