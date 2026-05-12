“Tá muito frio aqui!”: Ana Castela enfrenta frio de MS durante temporada em fazenda de Sete Quedas

A cantora Sul-mato-grossense Ana Castela compartilhou com os fãs, por meio das redes sociais, sua rotina na fazenda da família, localizada em Sete Quedas (MS). No vídeo, a Boiadeira falou sobre o frio na cidade.

“Bom dia, gente. Com frio, viu? Meu bom dia hoje tá melhor ainda porque eu tô na minha casinha onde eu cresci. Estou indo para a fazenda”, disse a cantora, após mostrar que dormiu em um quarto simples.

“‘Nossa, você não vai tomar banho?’. Toma você. O chuveiro daqui é aquele que a gente tem que deixar só um fiozinho de água para poder esquentar”, brincou ela, enquanto mostrava a ducha com fios elétricos expostos.

Vale lembrar que, atualmente, Ana Castela mora em sua mansão em Londrina (PR), mas sempre volta a cidade natal, no interior de Mato Grosso do Sul, quando tem dias de folga. Assista:

 

