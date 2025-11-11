Grande final da 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador acontece neste sábado

A 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador chega à sua grande final neste sábado (15), a partir das 15h, no Estádio Ramão Pereira, localizado na Praça Esportiva do Bairro Estrela do Sul. Organizada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), a competição faz parte do calendário oficial de comemorações pelos 126 anos da Capital e se consolidou como um dos maiores torneios de futebol amador do Estado.

Nesta edição, o campeonato reuniu 58 equipes e cerca de 1.270 atletas representando os municípios de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. As partidas foram disputadas em cinco locais: Estádio Jacques da Luz, Praça Esportiva do Estrela do Sul, Praça do José Abrão, Praça da Moreninha II, Praça da Moreninha III e Campo da Vila Nasser.

Mais do que um campeonato, a Copa Campo Grande de Futebol Amador reafirma o compromisso da Prefeitura e da Funesp em valorizar o esporte de base, incentivar o talento local e fortalecer os laços entre as comunidades por meio do futebol. A final será disputada entre as equipes Estrela Auto Peças e Zenit/R9 Sebap, em um duelo que promete muita emoção e qualidade técnica. A disputa pelo terceiro lugar será entre ABC Camapuã e VM Sports/BMF Calhas.

Com início em agosto, a competição contou com o empenho e dedicação da equipe técnica da Funesp em todas as etapas, desde a organização até a execução das partidas. Segundo o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a Copa é um exemplo do comprometimento da Prefeitura em fortalecer o esporte amador. “Essa é uma competição que representa a força das comunidades e o amor pelo futebol. Nossa equipe da Funesp trabalhou com ética e profissionalismo para que tudo acontecesse da melhor forma, valorizando o esforço dos atletas e o envolvimento dos bairros. A Prefeitura segue incentivando o esporte amador, com uma das maiores premiações da história do torneio”, destacou Benites.

Nesta edição, os vencedores receberão R$ 35 mil em prêmios, sendo R$ 19 mil para o campeão, R$ 10 mil para o vice e R$ 6 mil para o terceiro colocado, uma das maiores premiações já realizadas no futebol amador de Campo Grande. A grande final promete ser um momento de celebração, integração e valorização do esporte que move paixões e une comunidades em toda a cidade.

Por Prefeitura de Campo Grande