Empresas Aegea MS reforçam educação ambiental durante Semana do Meio Ambiente

Ambiental MS Pantanal participa da programação com palestra, feira e ações no MS Cidadão, levando orientações sobre o uso correto da rede de esgoto

A Ambiental MS Pantanal participou, na última semana, da Semana do Meio Ambiente em Corumbá, reforçando a importância do saneamento como ferramenta fundamental para a construção de cidades mais resilientes às mudanças climáticas e para a preservação dos recursos naturais. A concessionária integra a Parceria Público-Privada firmada entre o Grupo Aegea, a Sanesul e o Governo do Estado e, desde o início de sua operação, em 2021, promove ações voltadas à educação ambiental, à sustentabilidade e à conservação dos biomas sul-mato-grossenses.

Integrando a programação do evento “Corumbá Mais Verde e Resiliente”, promovido pela FMAP (Fundação de Meio Ambiente do Pantanal), o foco da concessionária foram ações voltadas à conscientização ambiental e ao uso correto da rede coletora de esgoto.

Durante o 2º Simpósio do Meio Ambiente, realizado na Embrapa Pantanal, o debate reuniu representantes do setor público, empresas, instituições de ensino e especialistas para discutir estratégias de adaptação às mudanças climáticas, infraestrutura verde e planejamento urbano sustentável.

O gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Aegea MS, Fernando Garayo, foi um dos palestrantes do simpósio. Ele destacou que o uso correto das redes de água, esgoto e drenagem é um dos fatores que contribuem para tornar as cidades mais resilientes diante dos desafios climáticos.

“Ter todo o cuidado com essas redes e garantir seu uso correto tem tudo a ver com a proteção do bioma Pantanal. Quando falamos em cidades resilientes, falamos também de infraestrutura funcionando adequadamente para proteger o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, afirmou.

A importância da integração entre saneamento e adaptação climática também foi ressaltada pela diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Cristina Fleming. Segundo ela, a participação de instituições parceiras fortalece a construção de soluções ambientais para o município.

“A presença da Ambiental MS Pantanal é fundamental para que possamos tratar as questões relacionadas à água, ao esgoto e à drenagem de forma integrada à infraestrutura verde”, destacou.

Saneamento também é educação ambiental

Além do debate técnico, a Semana do Meio Ambiente abriu espaço para o contato direto com a população. Durante a Feira do Meio Ambiente, a Ambiental MS Pantanal, em parceria com a Sanesul, promoveu atividades educativas e orientações sobre o uso correto da rede coletora de esgoto. A iniciativa buscou esclarecer dúvidas e reforçar práticas simples que ajudam a evitar obstruções, extravasamentos e impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos.

A analista de Responsabilidade Social da concessionária, Jaciela Leguiça, destacou que a participação na feira reforça o compromisso da empresa com um futuro mais verde, resiliente e sustentável.

“Levando educação ambiental e orientações sobre o uso correto da rede de esgoto, contribuímos ativamente para a preservação do meio ambiente e dos nossos biomas”, afirmou.

As ações desenvolvidas em Corumbá fazem parte de uma estratégia permanente de educação ambiental conduzida pelas empresas Aegea MS em Mato Grosso do Sul. Presente por meio da Águas Guariroba, em Campo Grande, e da Ambiental MS Pantanal, em 68 municípios do interior do Estado, o grupo desenvolve iniciativas que aproximam o saneamento da população e estimulam a adoção de hábitos que contribuem para a preservação dos recursos hídricos e para a melhoria da qualidade de vida.

O diretor-presidente das concessionárias, Gabriel Buim, reforçou que o saneamento é parte fundamental da construção de cidades mais verdes e resilientes. “Em Mato Grosso do Sul, desenvolvemos uma agenda que vai além da operação dos serviços, envolvendo reflorestamento, proteção de recursos hídricos, ampliação do uso de energias renováveis, reaproveitamento de resíduos e ações de educação ambiental”.

O diretor destacou que essas são iniciativas que contribuem para a redução de impactos ambientais e fortalecem a capacidade dos municípios de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “Entendemos que a preservação dos recursos naturais e a adaptação às mudanças climáticas exigem ações integradas, capazes de gerar benefícios duradouros para as comunidades e para os ecossistemas onde estamos presentes”.

Parceria que transforma

Além das ações no interior do Estado, em Campo Grande a Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na capital, realizou a doação de mudas de espécies nativas em alusão ao Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. Por meio do Viveiro Isaac de Oliveira, uma iniciativa mantida pelas Empresas Aegea MS, a concessionária destinou 2.318 mil mudas para ações de recuperação e preservação ambiental.

A agenda de conscientização ambiental também contou com a participação na 8ª edição do MS Cidadão, realizada em 30 de maio, em Nova Alvorada do Sul. Em parceria com a Sanesul, a Ambiental MS Pantanal participou da ação levando materiais educativos sobre sustentabilidade e orientações sobre o uso adequado da rede de esgoto.

A atividade integrou o programa AGEMS Perto de Você, iniciativa que reúne serviços, atendimento e informação para a população sul-mato-grossense. Segundo o Gerente Regional da Sanesul em Dourados, Kliger Pires, a expansão da cobertura de esgotamento sanitário no município reforça a importância da conscientização da população.

“Atualmente o município possui 58% de cobertura e juntos temos a previsão de levar essa porcentagem a 90%. Com esse aumento é muito importante que as pessoas tenham a conscientização do bom uso dessa rede”, ressaltou.

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