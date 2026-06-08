Mais de 569 mil veículos entram no calendário de licenciamento em junho em Mato Grosso do Sul

Cerca de 569 mil veículos de Mato Grosso do Sul entram no calendário de licenciamento anual durante o mês de junho. Os proprietários de automóveis com placas finais 1, 2 e 3 têm até o dia 30 para regularizar a situação junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e emitir o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico). Neste ano, uma das novidades é a possibilidade de parcelar multas e outros débitos de forma totalmente digital por meio do portal Meu Detran.

Segundo dados do Detran-MS, aproximadamente 155 mil proprietários já anteciparam o pagamento do licenciamento, o que representa cerca de 27% da frota abrangida nesta etapa. Em Campo Grande, mais de 95 mil veículos já estão regularizados. Dourados aparece em seguida, com quase 30 mil licenciamentos antecipados, enquanto Três Lagoas registra mais de 18 mil pagamentos efetuados. O parcelamento das pendências é realizado pela plataforma BBPay, do Banco do Brasil, e contempla multas e outros débitos que impedem a emissão do documento.

O calendário de licenciamento foi reorganizado em 2026. Após o vencimento das placas finais 1, 2 e 3 em junho, os veículos com finais 4, 5 e 6 terão prazo até 31 de julho. Já as placas finais 7 e 8 vencem em 31 de agosto, o final 9 em 30 de setembro e o final 0 em 31 de outubro. O Detran-MS alerta os motoristas para golpes envolvendo falsos sites de emissão de guias e orienta que todos os serviços sejam acessados exclusivamente pelos canais oficiais, como o portal Meu Detran, o aplicativo Meu Detran MS e a assistente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp no número (67) 3368-0500.

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