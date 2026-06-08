Site americano elege camisa do Brasil a segunda mais bonita da Copa; veja o ranking

A camisa do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 está entre as mais bonitas da competição. Em ranking publicado pelo site americano “The Athletic”, o uniforme da Seleção aparece em segundo lugar, perdendo apenas para Gana.
“Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, escreveu o portal.
Sobre a camisa de Gana, escolhida a mais bonita da Copa, a publicação destacou a inspiração nas tradições do país.
“Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”, escreveu o site.
Do outro lado, a camisa da Croácia ficou em último lugar no ranking. Para a publicação, a Nike tentou mexer com o tradicional desenho quadriculado do uniforme da seleção, sem sucesso.
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- Croácia.