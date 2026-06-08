Site americano elege camisa do Brasil a segunda mais bonita da Copa; veja o ranking

“Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, escreveu o portal.