Site americano elege camisa do Brasil a segunda mais bonita da Copa; veja o ranking

Vini Jr posa para ensaio do Brasil para a Copa do Mundo — Foto: Getty Images
Vini Jr posa para ensaio do Brasil para a Copa do Mundo — Foto: Getty Images

A camisa do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 está entre as mais bonitas da competição. Em ranking publicado pelo site americano “The Athletic”, o uniforme da Seleção aparece em segundo lugar, perdendo apenas para Gana.

“Muito, muito boa. É quase impossível estragar a camisa do Brasil, embora a Nike tenha tentado há quatro anos, mas este é um tremendo retorno. Lembra um pouco alguns designs diferentes do Brasil, como a camisa da Copa América de 2004, mas, em termos de corte, há semelhanças com a maravilhosa versão de 1986”, escreveu o portal.

Sobre a camisa de Gana, escolhida a mais bonita da Copa, a publicação destacou a inspiração nas tradições do país.

“Parece uma gigante e colorida rede de aranha, porque é exatamente isso. O design é inspirado pelo kente, um tradicional tecido ganês feito à mão, que teve origem quando tecelões tentavam replicar os padrões de uma aranha chamada Anansi, presente em seu folclore antigo”, escreveu o site.

Camisa de Gana para a Copa do Mundo — Foto: Divulgação

Do outro lado, a camisa da Croácia ficou em último lugar no ranking. Para a publicação, a Nike tentou mexer com o tradicional desenho quadriculado do uniforme da seleção, sem sucesso.

Veja o ranking completo de camisas:

  1. Gana
  2. Brasil
  3. Inglaterra
  4. Alemanha
  5. Marrocos
  6. Arábia Saudita
  7. Espanha
  8. Austrália
  9. Bélgica
  10. Cabo Verde
  11. Colômbia
  12. Escócia
  13. Argentina
  14. Costa do Marfim
  15. França
  16. Japão
  17. México
  18. Panamá
  19. África do Sul
  20. Suécia
  21. Portugal
  22. Paraguai
  23. República Democrática do Congo
  24. Tunísia
  25. Iraque
  26. Estados Unidos
  27. Noruega
  28. Jordânia
  29. Irã
  30. Curaçao
  31. Bósnia e Herzegovina
  32. Senegal
  33. Áustria
  34. Uzbequistão
  35. Uruguai
  36. Turquia
  37. Suíça
  38. Coreia do Sul
  39. Catar
  40. Nova Zelândia
  41. Argélia
  42. Países Baixos
  43. Haiti
  44. Egito
  45. Equador
  46. República Tcheca
  47. Canadá
  48. Croácia.

Com ge

 

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