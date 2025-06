Drive Thru da Reciclagem chega à 15ª edição na Capital com coleta de recicláveis e agasalhos

Evento acontece de 5 a 7 de junho nos altos da Afonso Pena, com programação voltada à sustentabilidade e ações sociais

Acontece entre os dias 5 e 7 de junho, a 15ª edição do Drive Thru da Reciclagem. A iniciativa será realizada das 9h às 18h, nos altos da Avenida Afonso Pena, ao lado do Bioparque Pantanal, em estrutura montada para receber doações de materiais recicláveis, óleo de cozinha usado e agasalhos. A proposta é permitir que os moradores participem da ação sem sair do carro, no formato drive-thru.

Com início nesta quinta-feira (5), o evento acontece em meio à Semana do Meio Ambiente, e deve reunir a população em atividades voltadas à educação ambiental, reaproveitamento de resíduos e solidariedade. Além da coleta de doações, a programação inclui oficinas de compostagem, reaproveitamento de alimentos e alimentação saudável, com distribuição de adubo orgânico, bloquinhos de papel reaproveitado e lixeiras confeccionadas com banners reutilizados.

Durante os três dias, também serão promovidas ações voltadas a diferentes públicos. Na quinta-feira, às 16h, ocorre uma roda de conversa sobre enfrentamento à violência contra a mulher, com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Já no sábado (7), a Secretaria Municipal de Saúde participa com aplicação de vacinas contra a gripe.

Na edição anterior, o evento arrecadou 2.550 quilos de recicláveis, 750 peças de agasalhos e roupas, 1.050 quilos de alimentos e 220 litros de óleo usado.

