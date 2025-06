Inmet divulga alerta de tempestades para regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (04), o Instituo Nacional de Metereologia (INMET) divulgou um alerta amarelo de tempestades para as regiões Centro-Norte, Sudoeste, Leste e Pantanais Sul-mato-grossenses. O aviso é valido desde às 12h de hoje até às 23:59h

Segundo o alerta são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O Instituto recomenda os seguintes cuidados nesas condições metereológicas:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

