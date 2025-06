Sejuv abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de beleza e alimentação

Capacitações presenciais começam na próxima semana e são voltadas a jovens e adultos a partir de 15 anos

Jovens e adultos de Campo Grande interessados em qualificação profissional podem se inscrever gratuitamente em três cursos oferecidos pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv). As capacitações acontecem entre os dias 9 e 12 de junho, de forma presencial, e têm vagas limitadas. Podem participar pessoas a partir de 15 anos.

As opções incluem os cursos de Extensão de Cílios, Higiene e Manipulação de Alimentos e Manicure e Pedicure. O curso de Extensão de Cílios será ministrado entre os dias 10 e 12 de junho, no período da manhã, das 7h30 às 11h30, com carga horária total de 12 horas. Já a formação em Higiene e Manipulação de Alimentos será realizada à noite, das 18h30 às 21h30, de 9 a 11 de junho. Para quem busca capacitação na área da beleza, o curso de Manicure e Pedicure acontece entre 9 e 12 de junho, das 13h30 às 17h30, somando 16 horas de atividades.

Todas as aulas ocorrerão na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, número 924, no Shopping Marrakech, 3º andar. Os participantes que concluírem a carga horária receberão certificado.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Sejuv. Dúvidas podem ser tiradas diretamente na secretaria ou por meio das redes sociais oficiais da Secretária.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram