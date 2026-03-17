Campo Grande mantém título de Cidade Árvore do Mundo pelo sétimo ano consecutivo

Certificação internacional reconhece gestão da arborização urbana às vésperas da COP15

Campo Grande foi reconhecida, pelo sétimo ano consecutivo, com o título de Cidade Árvore do Mundo (Tree City of the World), certificação internacional concedida a municípios que atendem a critérios técnicos relacionados à gestão da arborização urbana.

O reconhecimento ocorre às vésperas da COP15 e considera exigências como estrutura formal de gestão da arborização, legislação específica sobre o tema, inventário e monitoramento das árvores, investimentos contínuos na manutenção e ampliação da cobertura vegetal e programas de conscientização e engajamento da população.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), o município mantém iniciativas permanentes voltadas à arborização e ao planejamento ambiental.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o reconhecimento é resultado de um trabalho permanente, baseado em planejamento, conhecimento técnico e compromisso com a sustentabilidade.

“A arborização urbana em Campo Grande é tratada como política pública estratégica, com ações que vão desde o plantio até a manutenção e educação ambiental. Seguiremos avançando, fortalecendo projetos como o Via Verde e ampliando o acesso da população às mudas e às orientações técnicas”, pontua.

Entre as ações citadas está o Projeto Via Verde, que prevê a ampliação de corredores verdes. O município também realiza a distribuição gratuita de mudas, com o objetivo de incentivar a participação da população no processo de arborização.

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