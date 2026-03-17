Dr. Victor Rocha participa de reunião com secretário de Saúde na Câmara para discutir demandas da Sesau

O médico Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande, participou nesta quinta-feira (12) de uma reunião com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, que esteve na Casa de Leis para dialogar com os vereadores sobre os principais desafios da saúde pública na capital.

O encontro abordou temas importantes da gestão da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), como a falta de medicamentos nas unidades de saúde e problemas estruturais da rede, além de propostas para melhorar a eficiência do sistema.

Durante o encontro, o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Vicente Neto, o Papy, destacou a importância do debate técnico sobre o modelo de funcionamento da rede pública de saúde. “O secretário defende que dentro do modelo do SUS haja uma redução de gastos em estruturas físicas, mas com capacidade maior de atendimento. Isso precisa ser discutido. Essa tese precisa ser comparada a outros municípios. O trabalho técnico do secretário e da Sesau em conseguir convencer a Comissão de Saúde é uma boa ideia. De repente, a gente trabalha uma diminuição de espaços físicos com mais médicos, mais qualidade. É o que a Secretaria está propondo nas conversas aqui, de forma muito inicial ainda e isso precisa ser debatido em audiências públicas, em conversas e também em reuniões de trabalho”, afirmou Papy.

Segundo o secretário Marcelo Vilela, a visita à Câmara também teve como objetivo fortalecer o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. “A minha intenção é me aproximar da Câmara, aproximar do nosso Legislativo, porque a gente precisa da Câmara, a gente precisa do Conselho Municipal de Saúde, para mostrar transparência. Então, a gente está aqui para se aproximar dos vereadores, da Presidência, da Câmara, do Legislativo, porque a gente precisa desse apoio que é fundamental”, destacou.

Como presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha tem acompanhado de perto a atuação da Sesau e reforçou a importância da fiscalização e do diálogo para melhorar o atendimento à população. Com experiência na gestão pública da saúde, o médico também já atuou como secretário-adjunto da Sesau, contribuindo com sua experiência técnica nas discussões sobre o funcionamento do SUS no município. “Nosso compromisso é garantir que a saúde pública funcione de forma eficiente para quem mais precisa. O diálogo com a Secretaria de Saúde é fundamental para identificar problemas, buscar soluções e fortalecer o SUS em Campo Grande”, afirmou Dr. Victor Rocha.

Além de Dr. Victor Rocha, também participaram da reunião os vereadores Veterinário Francisco (União), Professor Juari (PSDB) e Jean Ferreira (PT), reforçando o debate plural sobre os desafios da saúde pública no município.

Na sequência das agendas institucionais, o Dr. Victor Rocha também esteve reunido com os secretários municipais de Governo, Ulisses Rocha, e de Fazenda, Isaac José Araújo, levando demandas da população de Campo Grande e discutindo melhorias para a cidade.

Para o Dr. Victor Rocha, o diálogo entre os poderes é fundamental para avançar em soluções para a saúde pública e demais áreas da gestão municipal. “Eu acredito muito no diálogo entre o Legislativo e o Executivo. Quando trabalhamos juntos, quem ganha é a população de Campo Grande”, afirmou.

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