Até 30 de abril: Governo prorroga prazo de adesão a programa que paga por preservação do Pantanal

O Governo do Estado prorrogou o prazo de inscrições para proprietários rurais interessados em receber pagamento pela conservação ambiental no Pantanal. Inicialmente previstas para encerrar hoje (6), as inscrições foram estendidas até o dia 30 de abril de 2026.

Podem participar proprietários de áreas localizadas total ou parcialmente no bioma, dentro do território sul-mato-grossense. A medida faz parte do Programa de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) Bioma Pantanal. A mudança da data foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (6).

Podem participar proprietários de áreas localizadas total ou parcialmente no bioma, dentro do território sul-mato-grossense.

Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais, certidões negativas e o comprovante de inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural). Clique aqui.

A iniciativa é coordenada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com recursos do Fundo Clima Pantanal. O principal objetivo é remunerar proprietários rurais que preservam áreas de vegetação nativa além do mínimo exigido por lei.

Conforme o governo estadual, a estimativa é que existam cerca de 3,5 mil propriedades com cadastro ambiental na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul. O programa foi lançado com investimento inicial de R$ 30 milhões, dentro da chamada Lei do Pantanal, como estratégia para incentivar a conservação do bioma.

A remuneração será de R$ 55,47 por hectare ao ano de área adicional preservada, limitada a R$ 100 mil por propriedade ou R$ 300 mil por grupo econômico. Já para aqueles que desistirem de desmatar, os valores são fixos de 1 a 30 hectares, R$ 15 mil; de 31 a 100 hectares, R$ 30 mil; e acima de 100 hectares, R$ 30 mil mais valor proporcional pelo excedente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram