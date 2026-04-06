Até 17 de abril, jovens podem virar senadores por uma semana ou ganhar celular com redação; veja como participar

Os estudantes da rede pública têm até o dia 17 de abril para aproveitar duas oportunidades: participar do Programa Jovem Senador 2026 ou concorrer a um celular com o concurso de redação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

As iniciativas vêm sendo divulgadas pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que reforça o convite para que jovens e escolas participem. “Eu acredito muito na força da juventude. Quando a gente incentiva os estudantes a refletirem, a gente está formando cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro do nosso estado”, afirmou.

No caso do concurso da UFMS, o tema é “A Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul”. Durante o lançamento, o senador destacou a premiação: “As 25 melhores redações, cada uma delas, vai ganhar um iPhone de última geração, zero quilômetro”.

A iniciativa busca estimular o pensamento crítico dos estudantes e aproximá-los de temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado, como a integração da América do Sul por meio da Rota Bioceânica.

Já no Programa Jovem Senador, os estudantes concorrem a uma vaga para representar seu estado em Brasília. Os selecionados participam da Semana de Vivência Legislativa, onde simulam o trabalho de um senador, com debates, apresentação de propostas e votações.

Serviço:

Programa Jovem Senador 2026

Inscrições até: 17 de abril de 2026

Quem pode participar: estudantes do ensino médio da rede pública, com até 19 anos

Tema da redação: “Democracia nas redes sociais: como construir um debate saudável”

Premiação: 27 estudantes (um por estado e DF) participam da Semana de Vivência Legislativa em Brasília

Inscrições: https://www12.senado.leg.br/jovemsenador

1º Concurso de Redação da UFMS – Rota Bioceânica

Inscrições até: 17 de abril de 2026

Tema: “A Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Mato Grosso do Sul”

Quem pode participar: alunos do ensino médio da rede pública estadual de MS

Premiação: 25 melhores redações ganham celulares (iPhones de última geração)

Regras: texto dissertativo-argumentativo, manuscrito, com 25 a 30 linhas

Participação por meio das escolas, que selecionam e enviam até cinco redações.